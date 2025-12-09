"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarının tespit edildiği hakimliğin karar yazısında yer alması dikkat çekti.

MURAT SANCAK 63 KİŞİYE PARA GÖNDERDİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan bazı şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, Murat Sancak'ın MASAK raporu dahilinde yasa dışı bahis kumar kapsamında hakkında istihbari bilgi bulunan 63 kişiye para gönderdiğini tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Sancak'ın toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin yer aldığı kaydedildi.

İKİ FUTBOL TAKIMININ BAŞKANININ 'ŞİKE' ANTLAŞMASI

Yazıda, TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönünde iddialar olduğu, bu iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda, şüpheli Kaya'nın, yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazilli-Soma arasında oynanan maça "karşılıklı gol var" oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında, maçı Somaspor'un 5-1 kazandığı maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.