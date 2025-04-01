2. Lig ekibi Ronaldo’yu transfer ettiklerini açıkladı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

TFF 2. Lig ekibi Karaman Futbol Kulübü, 1 Nisan Dünya Şaka Günü'ne özel bir transfer haberi paylaştı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 33 puanla 12'nci sırada yer alan Karaman FK, Suudi Arabistan Pro A Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüp, 1 Nisan'a özel Ronaldo transferini şu sözlerle duyurdu:

"Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!"

"7 NUMARALI FORMAYI İSTEDİM"

"İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti."

???? Ailemize hoş geldin Cristiano!



????Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız!



????️İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O… pic.twitter.com/81fkkj8BLd — Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) March 31, 2025

DENİZLİSPOR: MESSİ İLE 1 GÜNLÜK ANLAŞMA!

Karaman FK’nın ardından TFF 3. Lig ekibi Denizlispor da 1 Nisan’a özel bir transfer duyurusu yaparak Lionel Messi’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldin, Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!” ifadelerini kullandı.

Messi’nin imza töreninde yaptığı açıklamada, “Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00’te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu’na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!” dediği belirtildi.