2.Lig kuraları sonrası Elazığspor'un grubu belli oldu

TFF 2. Lig’de 2025-2026 sezonu grup kuraları belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Elazığspor’u yönetim kurulu üyesi Melih Emiroğlu temsil etti. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Elazığspor, 19 takımlı Beyaz gruba düştü.

BEYAZ GRUPTA BULUNAN TAKIMLAR

Beyaz grupta şu takımlar yer alıyor; Adana 01 FK, Altınordu, A. 24 Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Bld., Karaman FK, Kepezspor, M.J. Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Bld. Ankaraspor, Şanlıurfaspor.