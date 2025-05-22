2. Lig play-off ilk maçları sona erdi

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları tamamlandı. Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Artı Değer Vanspor FK ise konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.
Üçüncü tur rövanş müsabakaları 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off finaline yükselecek.
Nesine 2. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
Beyaz Grup
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
Kırmızı Grup
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)