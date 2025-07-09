2. Lig ve 3. Lig'de fikstür heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Ankara'daki olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında JW Marriott Hotel'de Nesine 2. ve Nesine 3. Lig'in yeni sezon fikstür çekimleri gerçekleştirildi.
Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ile kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Yeni sezon Nesine 2. Lig'de 24 Ağustos, Nesine 3. Lig'de ise 7 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Kırmızı Grup
Arnavutköy Belediyesi FK-Kırklarelispor
Ankara Demirspor-Fethiyespor
Somaspor-Güzide Gebzespor
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK
Adanaspor-Isparta 32 Spor
Yeni Malatyaspor-Bursaspor
KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor
Aliağa Futbol-Kahramanmaraş İstiklalspor
Muşspor-Mardin 1969 Spor
Beyaz Grup
Batman Petrolspor-İnegölspor
Karacabey Belediyespor-Kepezspor
MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor
Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor
Karaman FK-Bucaspor 1928
GMG Kastamonuspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor
Elazığspor-Adana 01 FK
Nesine 3. Lig gruplarında ilk hafta maçlarının programı ise şu şekilde:
1. Grup
Galata Spor Kulübü-Edirnespor
Etimesgutspor-Silivrispor
1923 Mustafa Kemalpaşaspor-Fethiye İdmanyurdu
İnkılap Futbol SK-Küçükçekmece Sinop SK
İnegöl Kafkasspor-Çankaya SK
Beykoz İshaklıspor-Yeşil Yalova FK
Çorluspor 1947-Bulvarspor
Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer FK
2. Grup
Kahramanmaraşspor-Kilis Belediyespor
Erciyes 38 Futbol SK-Türk Metal 1963 Spor
Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor
Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor
12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor
Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt
Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor
Kırıkkale FK-Ağrı 1970
3. Grup
Pazarspor-Smart Holding Çayelispor
Tokat Belediye Plevnespor-Zonguldakspor
Giresunspor-Amasyaspor
Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor
Artvin Hopaspor-Orduspor 1967
Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor
52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu
4. Grup
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK
Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor
Tire 2021 FK-Belediye Kütahyaspor
Efeler 09 Spor-Balıkesirspor
Karşıyaka-Afyonspor
Uşakspor-Altay
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol
Eskişehirspor-Anadolu Üniversitesi