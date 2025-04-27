2. Lig'de 33. hafta sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kepezspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1
E Koleji Isparta 32 Spor-Altay: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-0
İnegölspor-1461 Trabzon FK: 3-1
Kırklarelispor-Batman Petrolspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 2-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Sarıyer-Altınordu: 3-0
Kırmızı Grup
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK: 5-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor: 0-2
Belediye Derincespor-Giresunspor: 2-1
Karaman FK-Ülkea Nazillispor: 2-0
Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0
Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4
Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK: 0-0