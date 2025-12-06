TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Ankara Demir - 68 Aksarayspor maçında çok konuşulacak ilginç bir pozisyon yaşandı.

68 Aksarayspor forması giyen forvet oyuncusu İlker Karakaş, maçın 78'inci dakikasında rakibin yaptığı müdahale sonrası ayağından çıkan kramponu kendisine faul yapıldığını ispatlamak için hakemin görüş açısına doğru fırlattı.

İlk başta oralı olmayan maçın hakemi Mikail Cihangir, topun dışarı çıkmasının ardından oyunun durmasıyla beraber İlker Karakaş'a yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Takımını 2-1 öndeyken 10 kişi bırakan İlker Karakaş'ın oyundan çıkmasının ardından ev sahibi ekip skora eşitliği getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

İlker Karakaş'ın gördüğü ilginç kırmızı kart, maça damgasını vurdu.