2. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu

Kaynak: İHA
2. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu

TFF 2. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu. Son olarak Arnavutköy Belediyespor’a mağlup olan Giresunspor, ligin bitimine 7 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım Giresunspor oldu. Ligin 28. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan Giresunspor, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak lige veda etti.

Sezonun ilk haftasında galibiyetle başlayan Giresunspor, ilerleyen haftalarda bir daha galibiyet yüzü göremedi. Oynadığı 27 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Giresunspor, çeşitli gerekçelerle TFF'den 3 puan ve FIFA'dan 6 puan silme cezası alarak 0 puanla son sırada yer alıyor.
2022-2023 sezonunda Süper Lig'e, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'e veda eden yeşil-beyazlılar 2024-2025 sezonunda da TFF 2. Lig'e veda etti. Giresunspor, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Giresunspor, kalan maçlarında Yeni Mersin İdmanyurdu, Menemen FK (erteleme maçı), Erbaaspor, Karaman FK, Ankara Demirspor, Belediye Derincespor ve Somaspor ile mücadele edecek.

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