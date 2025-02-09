2. Lig’de tepki çeken hakem kararı: “Şaka gibi” diyerek isyan ettiler

Kaynak: DHA
2. Lig’de tepki çeken hakem kararı: “Şaka gibi” diyerek isyan ettiler

TFF 2. Lig’de Batman Petrolspor’a tek golle mağlup olan Fethiyespor hakemin kararına sert tepki gösterdi. İptal edilen golü sosyal medya hesabından paylaşan Akdeniz temsilcisi” Şaka gibi” diyerek isyan etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Fethiyespor, maçın 27'nci dakikasında yaşanan pozisyonda buldukları golü ilginç gerekçeyle iptal eden hakeme tepki gösterdi.

Batman Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 öndeyken Fethiyespor'un 27'nci dakikada kullandığı serbest vuruşta Batman Petrol'den Semih Karadeniz topu ceza sahası içinde boş pozisyonunda ters bir omuz vuruşuyla kendi ağlarını yolladı. Ancak Hakem Levent Gümüşdere, golü geçerli saymadı.

Pozisyonun görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşan Fethiyespor, "Şaka gibi bir karar Batman'da. Bugün Batman'da bu pozisyona orta hakem tarafından faul çalındı. Gerekçe olarak kendi kalesine gol atan oyuncunun bizim oyuncumuz tarafından korkutulduğu için can havli ile topa vurduğu söylendi" mesajını paylaştı.

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