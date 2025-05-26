2. Lig’e son bilet İstiklalspor’un: 90 artıda zafer geldi

3. Lig Play-Off finalinde Ayvalıkgücü’nü 3-1 mağlup eden Kahramanmaraş İstiklalspor adını 2. Lig’e yazdırdı.
Corendon Airlines Stadı’nda oynanan mücadelede yarı finalde Sinopspor’u eleyen Ayvalıkgücü ile Sebat Gençlikspor’u deviren Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaştı.
Tek maç eleme usulüyle oynanan karşılaşmada 30’da Kerem Kaya, 90+1’de Ali Han Tunçer ve 90+8’de Aykut Çift’in golleriyle 3-1 kazanan Kahramanmaraş İstiklalspor, 2. Lig biletini aldı. Ayvalıkgücü’nün tek golü ise 44’te Tugay Yıldırım’dan geldi.