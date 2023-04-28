2 mahalledeki evler sürekli yanıyor

İHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi tarihi Balbey Mahallesi 433. Sokak'taki kullanılmayan tek katlı yarı ahşap evden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Alevlerin yandaki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, iki gün önce sit alanındaki Haşim İşcan Mahallesi’ndeki aynı yapıda yangın çıktığını ve aynı sonu paylaştıklarını söyledi.

Her iki mahallede sürekli yangınların çıktığını ve ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getiren Uyaroğlu, “Bir an önce çare bulunması lazım, yıkılacaksa yıkılsın. Mahallenin hali ortada. Hurda depolama alanı oldu mahalle. Belki kablo yakıyorlardı, yangın kontrolden çıktı. Allah’tan içeride kimse yoktu. Yandaki konak ve mahalle yanacaktı” dedi.