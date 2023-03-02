2 Mart Perşembe TV yayın akışında ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Mart Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Mart Perşembe hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Mart Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Mart Perşembe televizyonda ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?
2 MART PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:15 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
06:oo Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:10 Mutfak Bahane
05:10 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
17:45 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
22:30 Ego
01:00 Yasak Elma
03:30 Kefaret
05:45 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Dünden Sonra Yarından Önce
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz