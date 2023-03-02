2 Mart Perşembe TV yayın akışında ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Mart Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Mart Perşembe hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Mart Çarşamba televizyonda ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Mart Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Mart Perşembe televizyonda ne var? 2 Mart Perşembe bugün hangi diziler var?

2 MART PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:oo Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:10 Mutfak Bahane

05:10 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Veda Mektubu

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

17:45 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

22:30 Ego

01:00 Yasak Elma

03:30 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Dünden Sonra Yarından Önce

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz