2 milli sporcu Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na veda etti

Kaynak: AA
2 milli sporcu Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na veda etti

Çin’de düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden 2 sporcu veda etti. Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, 60 metre elemelerini geçemedi.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, erkekler 60 metre elemelerini geçemedi.

Erkekler 60 metre elemelerinde 58 sporcu piste çıktı. Türk atletlerden Ertan, 6.75 saniyeyle serisinde 4'üncü genel klasmanda 31'inci, Mustafa Kemal ise 6.77 ile serisinde 5'inci toplamda 36'ncı sırayı aldı.

Ertan ve Mustafa Kemal bu sonuçlarla ilk 24'ün yarı finale yükseldiği seçmelerde şampiyonaya veda etti.

Organizasyonda yarın Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama finalinde, Mikdat Sevler de erkekler 60 metre engelli elemelerinde mücadele edecek.

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