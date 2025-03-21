2 milyonluk hırsızlığa 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte farklı tarihlerde yaşanan 'hırsızlık' olaylarının şüphelileri 2 ay süren teknik takip sonucu adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki suça konu malzeme ve ziynet eşyasının ise sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildiği belirtildi.