2 motosiklet çarpıştı! Annenin feryadı yürek dağladı

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Büyükesence ışıklarında gerçekleşti. Aynı yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışmasıyla araçlar devrilirken, her iki sürücü de yola savrularak metrelerce sürüklendi.

EMİRHAN GÖZALAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücülerinden Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer motosikletin henüz kimliği tespit edilemeyen sürücüsü ise kazada ağır yaralanarak ayağını kaybetti.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Kazada hayatını kaybeden Emirhan Gözalan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

KAZA YERİNDE DRAM DOLU ANLAR YAŞANDI

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Emirhan Gözalan’ın ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. Anne Gözalan’ın “Oğlum!” diyerek feryat ettiği anlar çevrede bulunanların yüreğini sızlattı. Olay yerinde sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Hayatını kaybeden Emirhan Gözalan’ın babasının motosiklet satıcısı ve tamircisi olduğu öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazaya ilişkin inceleme başlatan savcılık, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma yürütüyor.