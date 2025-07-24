2. Nesil Büyük Ortadoğu Projesi

Amerika’nın 1.Nesil Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’den de İYİ Partiden de destek gördü.

5 Kasım 2023’te yapılan 38. CHP kurultayındaki Genel Başkan seçiminde büyük değişim yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, Özgür Özel kazandı.

İYİ Parti’deki büyük değişim ile Meral Akşener evine döndü 28 Nisan 2024’te Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi.

31 Mart 2024’te Özgür Özel liderliğinde birinci parti olan CHP, 22 yıl sonra AKP’ye ilk hezimetini yaşattı ve ikinciliğe düşürdü.

“Normalleşme, yumuşama” postuna bürünen, siyasetin tilki gibi kurnaz ismi Erdoğan harekete geçti.

2. Nesil Büyük Orta Doğu projesi başladı.

Çözüm sürecinde Türkiye’ye yaşattığı skandal üzerine Erdoğan bu kez, ateşi eliyle tutmadı.

İlk adım atıldı; MHP lideri Devlet Bahçeli devreye sokuldu...

22 Ekim 2024’te meclis gurup toplantısında Öcalan’a af vadeden Bahçeli dedi ki;

“Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”

Sessiz kalıp siyasetin ve milletin nabzını ölçen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sloganı ile devreye girdi.

Öcalan, DEM ve PKK 2. Nesil Büyük Orta Doğu Projesinin parçası yapıldı.

PKK açıklamasında özetle şunlar yer aldı:

“Lozan Antlaşmasından ve 1924 Anayasasından alan ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi ile Kürt inkarının, buna dayalı imha siyasetinin, soykırım ve asimilasyon politikalarının egemen olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsiyoruz…”

Amerika’nın Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye’de Lozan’ı dahi tartışılır bir hale getirildi.

Erdoğan ve Bahçeli umursamadı.

PKK ve DEM inlerine Türkiye’den misafir gözlemci götürüp silah yakma şovu yaptı.

Erdoğan’ın;

“AKP, DEM ve MHP” ittifakı,

“Türk, Kürt, Arap” modeli ile yeni anayasa projesi ortaya çıktı.

Bahçeli’nin;

“Cumhurbaşkanının yardımcılarından birisi Alevi diğeri Kürt olsun” sözleri yeni anayasaya Lübnan modeli olarak algılandı.

Öcalan, DEM ve PKK’nın;

“Yeni Demokratik Cumhuriyet, yeni ulus tanımı” talebi ortaya kondu.

İkinci adım atıldı;

2. Nesil Büyük Orta Doğu Projesi’ni reddederek büyük değişim yaşayan ve iktidar yolunda yürüyen ana muhalefet partisi CHP büyük engel olarak görüldü.

Erdoğan iktidarının hedefine Türkiye’nin 1. Partisi olan CHP alındı.

Erdoğan ve Bahçeli gördüler ki CHP’deki değişim ilk cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de kazanacak.

Adalet Bakan Yardımcısı olarak siyasi makam sahibi olan Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma üzerine soruşturma açılarak 19 Mart’ta sabah baskını, polis kuşatması ile gözaltına alındı.

CHP’ye siyasi kumpas devreye alındı.

16 milyon oy alarak CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu 24 Mart 2025’te tutuklandı.

Yetmedi kumpas hız kazandı ve arkasından CHP’li 16 Belediye Başkanı tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak CHP’nin demokratik direnişin harekatını başlattı.

Özel bugüne kadar 7’si Saraçhane olmak üzere toplamda 38 eylem mitingi yaptı.

Büyük Türk milleti Büyük Orta Doğu Projesine direnen CHP’ye büyük destek vermeye başladı.

AKP oyları hızla düşüşe CHP oyları yükselişe geçti.

2. Nesil BOP projesini ilk andan itibaren şiddetle reddeden İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste kurulacak komisyona üye vermeyerek kesin tavrını da ortaya koydu.

Amerika’nın 2. Nesil Büyük Orta Doğu Projesi;

AKP, MHP, DSP, Hüda Par, BBP ile PKK ve DEM’li Cumhur İttifakı ile sürüyor.

Değerli okurlarım,

1.Nesil Büyük Orta Doğu Projesi’nde Erdoğan, Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in nasıl paydaş olduklarını PROJE kitabımda okuyacak şok olacaksınız.

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