2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu

Konda Araştırma, CHP'nin 2 Nisan boykot çağrısına katılanların sayısını belirlemek için yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

Konda Araştırma, son anket anket sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre, her 4 kişiden 1’i CHP’nin başlattığı “2 Nisan boykotu”na katıldığını söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, boykot çağrısı yapmıştı. CHP’nin üniversite öğrencilerinin talebiyle başlattığı boykot, sosyal medya ile yayılmıştı.

boykot2.png

boykot.png

Konda Araştırma, 2 Nisan’da yapılan satın almama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

1809 örnek kişi ile yapılan anketin sonuçları şöyle oldu:

Her 4 kişiden 1’i CHP’nin çağrısıyla başlatılan kitlesel boykotların ilki olan 2 Nisan boykotuna katıldığını söyledi.

Boykota katılım; CHP seçmenlerinde yüzde 55, AK Parti seçmenlerinde yüzde 9 ve MHP seçmenlerinde yüzde 5 oldu.

Son Haberler
Arda Güler'den sürpriz fotoğraf
Arda Güler'den sürpriz fotoğraf
2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu
2 Nisan boykotuna kaç kişi katıldı? Rakamlar belli oldu
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı
Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı
Ankara’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma 4 can aldı
Otomobil kamyona çarpıp bahçeye uçtu
Otomobil kamyona çarpıp bahçeye uçtu