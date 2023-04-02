2 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Nisan Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Nisan Pazar televizyonda ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Nisan Pazar televizyonda ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

2 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV yayın akışı

07:30 ATV Hafta Sonu

10:00 Hidalgo'nun Hazinesi

11:25 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:55 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

Star TV yayın akışı

09:30 Meltem Demir İle Hafta Sonu

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:36 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Adım Farah

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Ana Haber

20:00 Ego

TRT 1 yayın akışı

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Al Sancak

15:40 1Çorba

15:45 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08:00 Hasret

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:50 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

TV8 yayın akışı

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Johnny Guitar / Yabancı Sinema

12:30 Survivor Panorama

15Ç15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm