2 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Nisan Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Nisan Pazar televizyonda ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Nisan Pazar televizyonda ne var? 2 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
2 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV yayın akışı
07:30 ATV Hafta Sonu
10:00 Hidalgo'nun Hazinesi
11:25 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:55 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
09:30 Meltem Demir İle Hafta Sonu
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:36 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Adım Farah
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Ana Haber
20:00 Ego
TRT 1 yayın akışı
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Al Sancak
15:40 1Çorba
15:45 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
08:00 Hasret
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:50 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 yayın akışı
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Johnny Guitar / Yabancı Sinema
12:30 Survivor Panorama
15Ç15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm