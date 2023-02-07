2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor

10 ilde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, kentleri yerle bir etti binlerce vatandaş göçük altında kaldı.

Depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye bir ve beraber 85 milyon tek yürek oldu.

Birçok şehirden yardımlar o bölgelere doğru giderken vatandaş ve medya tarafından gelen yoğun baskı sonrası Türk ordusu da deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Bölgede bulunan tugaylar ise depremzedelerin kullanımına açılacak.

Depremin vurduğu 10 kentte arama kurtarma ekiplerinin gidemediği, yardımın ulaşmadığı çok sayıda yer var.

On binlerce binanın yıkıldığı, vatandaşların enkaz altında yardım beklediği deprem bölgeleri için ikinci gün 2. Ordu Komutanlığı’na görev verildi.