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2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor

Deprem felaketinin ardından 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm komando tugayları deprem bölgelerine sevk ediliyor. Tugaylar ise depremzedelerin kullanımına tahsis edilecek.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:30
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2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor

2. Ordu'ya bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor
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10 ilde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, kentleri yerle bir etti binlerce vatandaş göçük altında kaldı.

Depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye bir ve beraber 85 milyon tek yürek oldu.

Birçok şehirden yardımlar o bölgelere doğru giderken vatandaş ve medya tarafından gelen yoğun baskı sonrası Türk ordusu da deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı tüm tugaylar deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Bölgede bulunan tugaylar ise depremzedelerin kullanımına açılacak.

Depremin vurduğu 10 kentte arama kurtarma ekiplerinin gidemediği, yardımın ulaşmadığı çok sayıda yer var.

On binlerce binanın yıkıldığı, vatandaşların enkaz altında yardım beklediği deprem bölgeleri için ikinci gün 2. Ordu Komutanlığı’na görev verildi.

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VATAN
7.02.2023 14:38
Yaşasınnnnn genelkurmay başkanı NEBATİ ile UYKUDAN uyandılar  
 
o..o
7.02.2023 14:37
çok geç kalmış bir karar yine de güvenimiz ordumuz  
 
Sedat
7.02.2023 14:33
1.5 gün oldu yenimi aklınıza geldi. 1999 depreminde asker anında deprem sahasındaydı. İskenderun limanındaki yangına neden müdahale edilmiyor?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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