2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.Ü. yönetimindeki 06 EJT 679 plakalı BMW marka otomobil ile E.H. yönetimindeki 37 KK 640 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri beton direğe, diğeri ise bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.