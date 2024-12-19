2 otomobil çarpıştı, biri takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
2 otomobil çarpıştı, biri takla attı: 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde bulunan adliye ışıkları mevkiindeki dönel kavşakta meydana geldi. A.K. yönetimindeki 54 AFE 504 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 38 ACH 939 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 AFE 504 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

aw353097-06.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar arasında bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Sürat teknesi, feribota çarptı! Çok sayıda ölü var
Sürat teknesi, feribota çarptı! Çok sayıda ölü var
İstanbul-Silivri'de yoğun sis
İstanbul-Silivri'de yoğun sis
2 otomobil çarpıştı, biri takla attı: 4 yaralı
2 otomobil çarpıştı, biri takla attı: 4 yaralı
Osman Gökçek'in 600 milyon lira olduğu söylenen malikanesi görüntülendi Gökçek'ten açıklama geldi: Külliyen yalandır
Osman Gökçek'in 600 milyon lira olduğu söylenen malikanesi görüntülendi Gökçek'ten açıklama geldi: Külliyen yalandır
İşte asgari ücrette kulislerin üzerinde birleştiği tek rakam
İşte asgari ücrette kulislerin üzerinde birleştiği tek rakam