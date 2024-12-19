2 otomobil çarpıştı, biri takla attı: 4 yaralı

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde bulunan adliye ışıkları mevkiindeki dönel kavşakta meydana geldi. A.K. yönetimindeki 54 AFE 504 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 38 ACH 939 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 AFE 504 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar arasında bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.