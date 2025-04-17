2 otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
2 otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazaya, M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı araç karıştı.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan dört kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARAÇLAR KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Lozan Caddesi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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