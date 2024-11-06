2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, araçlarda sıkışan sürücüler yaralandı.

Kaza, Ocaklar Mahallesi saat 09.00 sıralarında Ocaklar Mahallesi Yolu Toma Deresi mevkisinde yaşandı. G.F.'nin kullandığı 10 DN 2487 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçta kalan sürücüler ise sıkıştı.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları otomobillerden çıkardığı sürücüler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslara kaldırıldılar. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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