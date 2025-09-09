2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu! 'Ben bittim...'

Türkiye dün İzmir'de 16 yaşındaki E.B. tarafından şehit edilen 2 polisin yasını tutmaya devam ediyor. Saldırganın madde ve oyun bağımlısı olduğu ve sürekli internet üzerinden oyun oynadığı, terör örgütü IŞİD lehine paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

"BEN BİTTİM..."

Gözyaşları içinde konuşan 16 yaşındaki saldırganın dedesinin açıklamaları dikkat çekti. "Ben bittim" diyen dede "Evden çıkarken bir şey söylemedi. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi" dedi.

Bütün gece uyumadığını ifade eden dede "Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler." ifadelerini kullandı.

"SAKİN BİR ÇOCUKTU, HEP TAKDİRNAME GETİRİRDİ"

Silah seslerine uyandıklarını ifade eden dede, torununun sakin biri olduğunu anlatarak "2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi. Son dönemde garipsediğimiz hareketleri yoktu." dedi.

'NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM...'

"Çok memnundum torunumdan" diyen dede E.B.'nin saldırıyı neden yaptığını anlamadığını belirtti. "Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten." ifadelerini kullanan dede "Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum" dedi.

AİLE 15 YILDIR KARAKOL SOKAĞINDA YAŞIYOR

E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde okuduğu, ailenin karakolla aynı sokakta 15 yıldır yaşadığı ve babasının bir hastanede sağlık görevlisi olduğu öğrenildi.

BABADAN İLK İFADE: SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ

Baba N.B., ilk ifadesinde oğlunun son dönemde radikalleştiğini, bilgisayar ve telefon başında çok zaman geçirdiğini ve şiddet içerikli videolar izlediğini anlattı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

