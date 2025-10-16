"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından geçen cuma serbest bırakılan fakat üç gün sonra haklarında yeniden tutuklama kararı verilen beş kişiden ikisinin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır'ın firar ettiğini açıkladı.

NELER YAŞANDI?

"Sahte Diploma" davası kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili iki ayrı iddianame düzenledi. İlki 134, ikincisi 65 sanıklı. Dosyalar birleştirildi ve toplam 199 sanık hakkında dava açıldı.

Yargılama devam ederken, tutuklu sayısı 5’e düştü. Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Gülen, Yalçın Maraşlı.

10 Ekim 2025 tarihinde tahliye kararı verildi; aynı gün savcılık yeni soruşturmayı örgüt kapsamında genişletti.

ZİYA KADİROĞLU İLE MIHYEDDİN YAKIŞIR FİRAR ETTİ

Savcılık itirazı önce 23. Asliye Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi, 23. Ağır Ceza Mahkemesi kendisine gönderilen dosyayı kabul ederek yeniden tutuklama kararı verdi. Ziya Kadiroğlu ile Mıhyeddin Yakışır bulunamadı.

“AKILLARA 'BİR EL BU İSİMLERİ KORUYOR MU' SORUSU GELİYOR”

Ağırel, ilk iddianamelerin “örgüt” kapsamında düzenlenmemesine ve tahliyelerin hemen ardından örgütlü suç soruşturması başlatılmasına dikkat çekerek, "Böyle bir durum ortaya çıkınca akıllara 'Bir el bu isimleri koruyor mu' sorusu geliyor. Yaşananları takipteyim, bakalım altından neler çıkacak" dedi.

ÜNSAL BAN DA KAÇMIŞTI

Öte yandan "borsa manipülasyonu" soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, tahliye edilmesinin ardından kaçmıştı.

En az dört davada yargılandığı bilinen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban'ın 14 Ekim tarihinde yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.