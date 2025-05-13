2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde sanatseverlerle buluşacak.

5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 219 gün sürecek etkinlikler, kültür, sanat ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Şanlıurfa’daki buluşma ise 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yerli ve yabancı turistleri bir araya getirecek.

Vali Şıldak, festivalin Şanlıurfa’nın kültürel değerlerini tanıtacağını ve turizmi canlandıracağını vurguladı. “9 gün sürecek festival, ilimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak. Geçen yılki başarıyı bu yıl merkezde düzenlenecek etkinliklerle sürdüreceğiz. Kurumlarımız, sahne düzeni ve organizasyon detaylarını paylaştı. Şanlıurfa, kültürün başkenti olarak bu festivalde yine parlayacak. Detayları yakında açıklayacağız, herkesi davet ediyoruz.” dedi.