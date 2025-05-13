2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

Düzenleme: Kaynak: İHA
2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali öncesi kurum amirleriyle hazırlık toplantısı yaptı. “24 Mayıs-1 Haziran’da herkesi kültürün başkenti Şanlıurfa’ya bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde sanatseverlerle buluşacak.

5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 219 gün sürecek etkinlikler, kültür, sanat ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor. Şanlıurfa’daki buluşma ise 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yerli ve yabancı turistleri bir araya getirecek.

Vali Şıldak, festivalin Şanlıurfa’nın kültürel değerlerini tanıtacağını ve turizmi canlandıracağını vurguladı. “9 gün sürecek festival, ilimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak. Geçen yılki başarıyı bu yıl merkezde düzenlenecek etkinliklerle sürdüreceğiz. Kurumlarımız, sahne düzeni ve organizasyon detaylarını paylaştı. Şanlıurfa, kültürün başkenti olarak bu festivalde yine parlayacak. Detayları yakında açıklayacağız, herkesi davet ediyoruz.” dedi.

2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu

Son Haberler
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde
2. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor! 9 gün sürprizlerle dolu
Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor