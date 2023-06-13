2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor

2. Seferihisar Kitap Günleri, 15-18 Haziran günleri arasında Seferihisar Sığacık’ta düzenlenecek.

2. Seferihisar Kitap Günleri başlıyor

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl “Onlarca yazar, binlerce kitap” sloganıyla düzenlenecek Kitap Günleri’ne, Orhan Aydın, Timur Soykan, Özlem Gürses, Haluk Çetin, Barış İnce, Altan Gördüm, Hakkı Özdal, Arif Koşar, Sinan Meydan, Arzu Erkan Yüce, Özgür Zeybek ve Tuğrul Keskin gibi pek çok gazeteci ve yazar katılacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Seferihisar Gazeteciler Derneği, İzmir Yazarlar Kooperatifi gibi kuruluşların yer alacağı Kitap Günleri etkinliklerine siyaset dünyasından da isimlerin katılması bekleniyor. Kitap Günleri kapsamında düzenlenecek karikatür sergisi, bando gösterisi ve dans gösterileri de etkinliğe renk katacak. 2. Seferihisar Kitap Günleri’nin açılış gününde, Onur Ödülü, Edebiyat Ödülü ve Emek Ödülü sahiplerine verilecek. Ödüller, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından takdim edilecek.

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