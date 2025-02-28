2 şehirde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Nevşehir ve Niğde'de hırsızlık için girdiği 5 adresten para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen C.K., jandarma tarafından Hatay'da yakalandı. Nevşehir'e getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışmalara başlayan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, şüphelinin C.K. olduğunu belirledi. Şüpheli Hatay'ın İskenderun ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı

Adreste yapılan aramalarda 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 TL, 7 adet altın bilezik, 3 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 11 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 14 gram altın, 1 adet büyük altın, 1 adet küçük altın, 2 adet flash bellek, 1 adet kasatura, 1 adet tarihi kama ile 1 adet cep saati ele geçirildi. Şüphelinin Niğde'de 2, Nevşehir'de de yine 2 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Nevşehir'e getirilen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.