2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta

Türkiye’de petrol ve doğalgaz aramaları hız kesmezken, Diyarbakır ve Batman’da acele kamulaştırma kararları köylülerle anlaşmazlık yarattı. TPAO, yeni ruhsatlarla rezervleri değerlendirmeye alıyor.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün son kararları, Diyarbakır ve Batman’daki potansiyel rezervler için yeni adımları gündeme getirdi. Ancak, kamulaştırma kararları köylülerle anlaşmazlıklara yol açıyor.

Dixstone Netherlands NV, Diyarbakır’daki “ARİ/DSN/K/1050” numaralı petrol işletme ruhsatını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) devretti. TPAO, bu ruhsatı 18 Nisan 2025’ten itibaren 20 yıl süreyle işletecek. Ayrıca, Batman ve Siirt’te bulunan “ARİ/TPO/K/L47-d4-1” sahasında Arıkaya-2 ve Arıkaya-5 kuyularının yolları için gerekli parseller kamulaştırılacak.

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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde ise Varınca-33 kuyusu için köylülerin yüksek bedel talepleri nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Hazro Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararıyla, Varınca köyündeki 104 ada 67 numaralı parselin 14 bin 150 metrekarelik kısmı kamulaştırıldı. Benzer şekilde, Varınca-17 kuyusu için Yazgı köyünde 209 ada 25 ve 5 numaralı parsellerin toplam 28 bin 543 metrekarelik bölümü kamulaştırma kapsamına alındı.

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Yerel halk, arazilerinin değerinin altında kamulaştırıldığını savunarak kararlara tepki gösteriyor. Uzmanlar, Türkiye’nin enerji hamlesinin önemine dikkat çekerken, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

TPAO’nun bölgedeki çalışmaları, yeni rezervlerin keşfiyle Türkiye’nin enerji üretimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ancak, sosyal ve hukuki süreçlerin şeffaf yürütülmesi, gerginliklerin azalması için kritik görünüyor.

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2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta
2 şehirde köylülerin arazilerine devlet el koydu. Petrol aramalarında kamulaştırma krizi. Köylüler şokta