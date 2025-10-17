Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraların zamlı fiyatlarını X’ten duyurdu. Dündar, Philip Morris'ten sonra Jti ve Denizci grupları da tütün ürünlerine zam yaptığını duyurdu, fiyat tablosunu da paylaştı.
2 sigara grubuna daha bugün zam geldi. Vatandaş isyan ediyor
İktidarın zam üstüne zam yaptığı 3 üründen biri olan sigaraya bugün de zam geldi. Dün Philip Morris'e yapılan zammın ardından bugün Jti ve Denizci grupları fiyatlarını artırdı. Zamlar vatandaşı canından bezdiriyor.
Zamlara yine isyan eden vatandaşlar "Artık ya İran'dan gelen kaçak sigaraları alacağız ya da dedelerimiz gibi tütün sarıp içeceğiz. Bırakamadığımıza göre başka yolumuz kalmıyor. Kimse Avrupa ile fiyat kıyaslaması yapmasın. İstanbul'da asgari ücrete kiralık daire yok. Emeklinin aldığı para zaten yerlerde" diyerek isyan etti.
Bahçesine çiçek yerine tütün ekmeyi deneyeceğini söyleyen bir başka kişi "Bir tek sigaranın fiyatı 5 TL olmuş. Bir bardak kahvede 10 TL. O da mahalle arasında. Bir çay ve 2 sigaranın maliyeti 20 TL. Sesimiz çıkmasın diye 'fakirler cennete erken gidecek' diyorlar. Bunu diyen parasını bana versin. O erken gitsin ben sonra peşinden gelirim. Bizim aklımızla dalga geçiyorlar" diye konuştu.
Zamlı sigaradan dün arkadaşının aldığını söyleyen bir kişi "Bir tane kendi aldı bir tane de bana tuttu. 'Emin misin' deyince gülmeye başladı. Durumumuz bu. Yıllar önce pahalı sigara içenler paketi bacağı ile çorabının arasına sıkıştırırdı. Şimdi arada fark kalmadı. En ucuzu 90 en pahalısı 105 TL. Getirildiğimiz durum bu. Seçim zamanı beni hatırlayıp oy isteyenlere tek bir şey söyleyeceğim. O da bende kalsın" yorumunu yaptı.