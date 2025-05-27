2 takım elendi, gözler Bandırmaspor’da: Kentin final şanssızlığını kırmak istiyorlar

Kaynak: İHA
2 takım elendi, gözler Bandırmaspor’da: Kentin final şanssızlığını kırmak istiyorlar

Balıkesir ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor TFF 3.Lig play-off finallerinde elenirken gözler Süper Lig’e çıkmak için 1. Lig play-off finalinde Karagümrük ile karşılaşacak Bandırmaspor’a çevrildi.

Balıkesirspor, Nesine 3. Lig play-off finalinde Muşspor’a 2-0 mağlup olarak 2. Lig hayalini ıskalarken, Ayvalıkgücüspor da Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında istediği sonucu alamadı. Böylece, kent futbolunun moralini yeniden yükseltme görevi Bandırmaspor’a düştü.

Bandırmaspor, 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı kritik play-off final maçına hazırlanıyor. Bandırma’da taraftarlar, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda tüm kentin yeniden umutlanmasını bekliyor.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in, final maçında hücum gücünü öne çıkaracak bir 11 planladığı öğrenilirken; Bandırma tribünlerinde de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Taraftar grupları, şehirde final atmosferi oluşturmak için bayraklaşma çalışmaları yaparken, sosyal medya üzerinden başlatılan destek kampanyalarıyla şehir kenetlenmiş durumda.

Bandırmaspor’un Fatih Karagümrük karşısında alacağı olumlu sonuç, sadece kulüp için değil, tüm Balıkesir futbolu için moral kaynağı olacak.

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