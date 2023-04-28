‘2. Tarsus Müzik Günleri' için geri sayım başladı

ANKA'da yer alan haberde, Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tarsus Müzik Günleri, 2 Mayıs Salı günü saat 19.30’da Atatürk Gösteri Merkezi’nde Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ile başlayacak ve saat 20.30’da sanatçı Selda Bağcan müzikseverlerle buluşacak.

Müzik Günleri'nde; 3 Mayıs Çarşamba günü Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Salonu’nda saat 20.00’de Operata Oda Orkestrası ve Gökhan Aybulus, Şef Rustam Rahmedov eşliğinde konser verecek. 4 Mayıs Perşembe günü Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Salonu’nda saat 20.00’de Çello Paradiso sahne alacak. 5 Mayıs Cuma günü ise Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Salonu’nda Açık Sahne/Genç Yetenekler saat 20.00’de katılımcılarla buluşacak. 6 Mayıs Cumartesi günü Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Salonu’nda Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu saat 16.00’da sevilen eserleri seslendirecek. Son olarak 7 Mayıs Pazar günü Saint Paul Meydanı’nda Hazar’dan Anadolu’ya Ezgiler ve Çukurova Ansambl saat 20.00’de sahne alacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus’umuzu müziğin, sanatın kenti olarak taçlandırıyoruz. 2. Tarsus Müzik Günleri’nde birbirinden değerli sanatçılarımızı 2-7 Mayıs tarihleri boyunca hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Konserlerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.