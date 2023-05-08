2. Tarsus müzik günleri Tarsuslularla buluştu

ANKA'da yer alan haberde, 2. Tarsus Müzik Günleri’nin kapanışı, Grammy Ödüllü Opera Sanatçısı Bülent Bezdüz ile sevilen Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan’ın ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nihan Aydın solistliğindeki 'Hazar’dan Anadolu’ya Ezgiler Çukurova Ansambl' konseri ile yapıldı.

2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen 2. Tarsus Müzik Günleri’nin ilk gününde Selda Bağcan sahne aldı. İkinci gün Şef Rustam Rahmedov eşliğinde Operata Oda Orkestrası ve Gökhan Aybulus Tarsuslulara müzik dinletisi sunarken; üçüncü gün, farklı coğrafya ve dönemlerin müziklerinden oluşan repertuvarlarıyla Çello Paradiso, eşsiz bir geceye imza attı. Dördüncü gün, Çukurova ve Mersin Üniversitesi Konservatuvar öğrencilerinin yer aldığı 'Açık Sahne Genç Yetenekler' müzik dinletisi sundu. Beşinci gün, çok kısa bir süre içerisinde kurulan ve birbirinden önemli ödülleri kente kazandıran Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, Koro Şefi Reyhan Bezdüz eşliğinde zengin repertuvarı ile müzikseverlerle buluştu. Son gün ise 'Hazar’dan Anadolu’ya Ezgiler Çukurova Ansambl' ile görkemli bir kapanış yapıldı.

Kapanış konserinde Neşet Ertaş ve Aşık Veysel’in şarkıları seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu konserde sanatçılar büyük alkış topladı.

“TARSUSLULARIN KULAKLARININ PASLARININ SİLİNDİĞİ BİR GECEYDİ”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan “Hep konuştuğumuz bir söz var, bu Mayıs başka bir Mayıs, bu bahar başka bir bahar olacak diye. Sabahattin Ali’nin dediği gibi 'Mayıs, ayların gülüdür, taze bir çiçek dalıdır' der. O taze çiçek dalının muştuları var. O muştularında biri 1 Mayıs’tır, diğeri 14 Mayıs’tır. Ama bugün 10 bin yıllık Tarsus’umuzun tarihi sokaklarında öyle bir ses, orkestra ve müzik vardı ki. Deyim yerindeyse Tarsusluların kulaklarının paslarının silindiği bir geceydi. O yüzden bu gecede o çiçek dalının bir muştusu” dedi.

“BİR MİLLET SANAT VE SANATKÂRDAN MAHRUMSA, TAM BİR HAYATA MALİK OLAMAZ”

Tarsus’un gerçek kimliğini ve yapısını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Başkan Bozdoğan, “Ülkemizin hem kurtarıcısı, hem de kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir millet sanat ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz. O kadar güzel bir söz ki bugün belki bu sözün önemini Tarsus’ta ilk göreve geldiğimiz zaman 2019’dan sonra şöyle düşünmüştük. Zaman ötesinde bir yolculuk gerekiyordu. Bu da bir başarı ve ilerlemenin hikâyesi olmalıydı. Ama önemli olan hayallerdi ve o hayallerde öncelik olan insandı. Bugün Tarsus’un gerçek kimlik ve kültürünü en önemlisi de bilincini ortaya koyarken, bu düşünce bazındaki çalışmaların çok büyük etkisi oldu. Ben özellikle Bülent hocama çok teşekkür ederim. Kendisinin verdiği emeği, mükemmeliyetçi yapısını çok iyi biliyorum” diyerek, herkese teşekkürlerini iletti.

“BU AKŞAM DA AYRI BİR GÜZEL OLDU”

Tarsus’ta sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirten Sanatçı Dilek Türkan, “Her konser bittiğinde çok güzel bir duygu oluyor insanda. Tabi ki bu akşamda ayrı bir güzel oldu. Çünkü benim için ilk defa bir araya geldiğim bir ekipti. Burada olmak başka bir tattı” diye konuştu.

“MÜZİK BİZİ BÜTÜNLEŞTİRİYOR, BİRLEŞTİRİYOR”

Sanatçı Rustam Rahmedov da “Müzik bizi bütünleştiriyor, birleştiriyor. Sanat ırkta, dinde tanımıyor. Dilimizi bilmiyor olsanız bile ortak noktamız. Müzik üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Kalplere dokunabiliyoruz” dedi.

“GELECEK SENEYE TARSUS 3. TARSUS MÜZİK GÜNLERİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz ise “Havanın biraz serin olmasına rağmen seyircimiz çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımız çok duygulu anlar yaşadı. O yüzden belediye başkanımıza verdiği destekler için çok teşekkür ederiz. Tabi ki bu son değil gelecek seneye daha köklü belki uluslararası formlarda bir 3. Tarsus Müzik Günleri’ni gerçekleştireceğiz” diyerek herkese teşekkür etti.