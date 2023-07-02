İzleyiciler 2 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonu televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
2 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yerli Sinema Görgüsüzler
16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 2
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa
16:30 Yerli Sinema Oh Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Vermem Seni Ellere
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam
20:00 MasterChef Türkiye All Star