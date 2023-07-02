2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

2 Temmuz Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 2 Temmuz Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 2 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 2 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonu televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 2 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 2 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 2 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

2 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yerli Sinema Görgüsüzler

16:00 Yerli Sinema Çetin Ceviz 2

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa

16:30 Yerli Sinema Oh Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Vermem Seni Ellere

16:00 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

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TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Affedilmeyen

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Yabancı Sinema Batılı Adam

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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