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2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:08
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2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.

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