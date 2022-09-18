﻿2 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını kaydetti.
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