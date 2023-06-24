2 TIR çarpıştı biri yandı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından tırlardan biri alev alev yandı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

2 TIR çarpıştı biri yandı

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 22.00 TEM otoyolu İskenderun-Payas Tem otoyolu, Sarıseki mevkiinde meydana geldi.

Aynı istikamette ilerleyen 2 tır çarpıştı. Çarpışma sonrası tırlardan birinde yangın çıktı. Tırın çekicisi alev alev yandı, bu anlar çevredeki vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında tırın çekicisi kullanılmaz hale geldi.

Kazada yanan çekicinin sürücüsünün, tedavisi hastanede devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan trafiğin durduğu otoyolda yapılan çalışmalar sonrası trafik normale döndü.

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