2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi

Kaynak: İHA
2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönü, Beykoz yakınlarında saat 20.00 sularında yaşandı. Aktarılan bilgilere göre ismi bilinmeyen 27 V 6833 plakalı tır önüne bir aracın çıkması sonucu fren yaptı.

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Ani firenle beraber arkasındaki Murat Y. yönetimindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı göremeyen Bahri T. yönetimindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarpmak zorunda kaldı. Kazada tırı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken, kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu olarak bulunan Selim H. araçta sıkıştı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ekipler kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti.

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