2 tır ve 3 otomobil birbirine girdi

Kaynak: AA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bozüyük-Eskişehir karayolunda bakım çalışması sebebiyle trafiğin tek şeritten aktığı Poyra köyü bölgesinde Eskişehir yönüne seyreden Ahmet D'nin kullandığı tır, Atilla E. idaresindeki çekici, İbrahim B. yönetimindeki otomobil, Bozüyük yönüne ilerleyen Durmuş Ali A. idaresindeki otomobil ve Tekin E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil şoförü İbrahim B. eşi Ayfer ve kızı Defne B. ile çekici sürücüsü Atilla E. çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.

