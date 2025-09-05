2 Türk İtalya'daki dini festivali kana bulayacaktı. Kentte adeta olağanüstü hal ilan edildi. Pansiyon sahibi faciayı önledi

İtalya’nın Lazio bölgesinde düzenlenen geleneksel “Macchina di Santa Rosa” dini töreni, büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Türk mafya lideri Barış Boyun’un adamları olduğu iddia edilen iki silahlı şahıs, Viterbo’da planladıkları kanlı saldırıyı gerçekleştiremeden yakalandı. Saldırganların, tören sırasında kalabalığa ateş açarak kaos yaratmayı ve cezaevindeki Boyun’u kaçırmayı hedeflediği öğrenildi.

Olay, kent merkezindeki bir pansiyonda konaklayan şüphelilerin bagajsız oluşuyla dikkat çeken işletmecinin polise ihbarıyla ortaya çıktı. İtalyan özel kuvvetleri NOCS ve Digos ekipleri, Via di Santa Rosa’daki pansiyona düzenledikleri operasyonda, biri makineli tüfek, ikisi tabanca taşıyan iki teröristi gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin firarda olduğu belirtiliyor. Polis kaynakları, saldırganların IŞİD’in Horasan koluyla bağlantılı olabileceğini ve Türkiye’de konuşlu cihatçı hücrelerle temas halinde olduğunu öne sürdü.

Bu bulgular, olayın sadece mafya operasyonu değil, aynı zamanda radikal İslamcı bir boyutu olabileceğini gösteriyor. Saldırı girişimi sonrası Viterbo’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Keskin nişancılar çatılara yerleştirildi, bomba arama köpekleri devriye gezdi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı tören, bu yıl karanlık yerine aydınlatılmış alanda yapıldı. Belediye Başkanı Chiara Frontini, halkı sakinleştirmek için olayın detaylarını paylaşmaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karakola götürülürken, diğer üst düzey yetkililer törene kısıtlı katılım sağladı. Türk mafya ağının İtalya’da pansiyonlar üzerinden silah depoladığı biliniyor. Yetkililer, benzer yapıların başka kentlerde de faaliyet gösterebileceği uyarısında bulundu. Soruşturma derinleştirilirken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.