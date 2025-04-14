2 Türk sigorta devi kepenk kapatıyor! 10 binlerce kişi kara kara düşünüyor...

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında AcnTurk Sigorta ve Arex Sigorta’nın faaliyeti durdurulduğunu yazdı. Doğan, “Dört ay önce de Aveon Global Sigorta’ya müdahale edilmişti. Böylece son bir buçuk yılda 5 sigorta şirketinin faaliyeti durduruldu. Bu şirketlerden sigorta yaptıranların durumu ne olacak?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SEDDK, AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırıldığını, Arex Sigorta AŞ'nin ise kefalet branşı ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; "Kötü yönetim, sigortacılık mevzuatına aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır. Kötü yönetim, sigortacılık ve diğer mali mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle Arex Sigorta AŞ'nin kefalet branşı ruhsatı iptal edilmiş ve diğer tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi gerekli koşullar sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır." bilgisi verilmişti.

DOĞAN: ARTIK SİGORTA POLİÇESİ KESEMEYECEK

Ünlü ekonomi yazarı Noyan Doğan ise bugünkü köşe yazısında AcnTurk Sigorta ve Arex Sigorta’nın faaliyeti durdurulduğuna dikkat çekerek,“İki şirketin faaliyeti durdurulmadı ya da şirketlere el konulmadı, ancak bu şirketler artık sigorta poliçesi kesemeyecek; ta ki, ortakları düzenleme ve denetleme kurumunun istediği sermayeyi şirkete koyana kadar. Gereken sermaye konduktan sonra, her iki şirket kaldığı yerden faaliyetine devam edebilecek” yorumunda bulundu.

SİGORTASI OLANLAR NE YAPACAK?

1 milyona yakın sigortalıyı ilgilendirdiğine ayak basan Doğan, bu şirketlerden sigorta yaptırmış olanların durumu ne olacağını köşesinde aktardı. Doğan, madde madde şu şekilde anlattı:

“Bu şirketlerin kasalarında para da var. Konutu, işyeri, aracı sigortalı olup da bu süreçte hasar meydana gelirse şirketlere başvuracaklar. Hasarlar ödenecektir. Kasalarındaki para hasar başvurularının hepsini karşılamaya yeter mi; orası kesin değil. Arex Sigorta bu konuda bir açıklama yaparak, hasar başvuru ve ödemelerinde hiçbir sorun olmayacağını duyurdu.

Bu şirketlerden sigorta yaptıranlar bugün isterlerse, sigorta poliçelerini iptal ettirebilirler. İptal edilen poliçelerin primlerini iade alabilirler mi; burası da pek bilinmiyor. Ancak SEDDK, bu konuda bir duyuru yayımladı. Duyuruda, özellikle Arex ve AcnTurk Sigorta’da poliçesi olan sigortalıların yasadan gelen haklarını kullanarak, mevcut poliçelerini iptal edip, farklı bir sigorta şirketinden yenilemek isterlerse iptal onayı almaksızın bu işlemlerini gerçekleştirebileceklerini ve gereken kolaylığın sağlanacağını açıkladı.

Bu şirketlerde 300 binin üzerinde sağlık sigortalısı var. Bu kişilerin, olası bir sağlık durumunda, hastaneye başvurduklarında, provizyon alıp alamayacakları konusunda durum biraz tereddütlü. Burada da bir belirsizlik var”