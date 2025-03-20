2.Türkiye denilmeye başlandı! Akın akın Türkler o ülkeye taşınıyor

Son dönemde, Türk vatandaşlarının yurtdışında yeni bir yaşam kurma arayışları hız kazanmış durumda. Bu arayışların en dikkat çeken adreslerinden biri ise Makedonya. Özellikle "2. Türkiye" olarak anılmaya başlanan bu Balkan ülkesi, gerek kültürel yakınlığı gerekse sunduğu fırsatlarla Türklerin ilgisini çekiyor. Peki, Makedonya neden bu kadar popüler hale geldi?

Makedonya, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana Türkiye ile derin tarihi ve kültürel bağlara sahip bir ülke. Bu bağlar, Türk vatandaşlarının kendilerini burada daha rahat hissetmelerine olanak tanıyor. Geleneksel yemeklerden mimariye, hatta günlük yaşam alışkanlıklarına kadar birçok ortak nokta bulunması, Makedonya’yı cazip kılan unsurlardan biri.

Makedonya’nın Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığı da önemli bir avantaj. İstanbul’dan Üsküp’e yapılan uçuşlar sadece 1-1,5 saat sürüyor. Bu durum, hem iş hem de ailevi nedenlerle sık sık seyahat edenler için büyük kolaylık sağlıyor.

Makedonyadayasam.com'da aktarılanlara göre; Makedonya’nın Türk yatırımcılar ve girişimciler için sunduğu ekonomik avantajlar da göz ardı edilemez. Ülkede yaşam maliyetleri Türkiye’ye kıyasla oldukça düşük. Bunun yanı sıra, iş kurma süreçlerinin kolaylığı ve yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler, Türk iş insanlarını cezbediyor. Ayrıca, Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke statüsünde olması, gelecekte daha geniş fırsatların kapısını aralayabileceği anlamına geliyor.

Makedonya’da eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi de Türk vatandaşlarının bu ülkeyi tercih etmesinde etkili oluyor. Özellikle Üsküp ve Ohrid gibi şehirlerde bulunan üniversiteler, uluslararası standartlarda eğitim sunuyor. Sağlık hizmetleri ise uygun fiyatlarla kaliteli bir şekilde sağlanabiliyor.

Makedonya’ya taşınan Türklerin sayısındaki artış, burada güçlü bir Türk topluluğunun oluşmasına zemin hazırlıyor. Bu durum, yeni gelenlerin adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor ve sosyal bir destek ağı oluşturuyor. Türk restoranları, kafeler ve dernekler gibi sosyal alanlar da bu topluluğun bir araya gelmesine olanak tanıyor.