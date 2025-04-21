2.Türkiye olma yolunda ilerleyen 2 ülke! Akın akın Türkler yerleşiyor

Son dönemde ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, birçok Türk vatandaşını yurt dışında yeni yaşam arayışlarına yöneltti. Bu arayışta öne çıkan iki Balkan ülkesi ise Kosova ve Kuzey Makedonya oldu. Tarihi ve kültürel bağları, uygun yaşam koşulları ve Türk Lirası'nın hala değerli olması, bu iki ülkeyi Türkler için adeta "2. Türkiye" haline getiriyor.

Ortak Tarih ve Kültürün Cazibesi:

Kosova ve Kuzey Makedonya, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun yıllar hüküm sürdüğü topraklar üzerinde yer alıyor. Bu ortak tarih, iki ülkede de Türk kültürünün derin izler bırakmasına neden olmuş. Türkçe konuşan önemli bir nüfusun bulunması, Türk yemeklerinin yaygınlığı ve sıcakkanlı Balkan misafirperverliği, Türk vatandaşlarının bu ülkelere adaptasyon sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Uygun Yaşam Maliyeti ve Değerli Türk Lirası:

Türkiye'deki ekonomik zorluklar karşısında, Kosova ve Kuzey Makedonya, Türk Lirası'nın hala değerli olduğu ülkeler olarak öne çıkıyor. Özellikle konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi temel harcamalar, Türkiye'ye kıyasla daha uygun seviyelerde seyrediyor.

Kuzey Makedonya: Ortalama aylık yaşam maliyetinin tek kişi için 400-600 Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Başkent Üsküp'te kira fiyatları 300-600 Euro arasında değişirken, diğer şehirlerde daha uygun seçenekler bulunabiliyor. Ülkede önemli bir Türk nüfusu yaşıyor ve Türkçe yaygın olarak konuşuluyor.

Ortalama aylık yaşam maliyetinin tek kişi için 400-600 Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Başkent Üsküp'te kira fiyatları 300-600 Euro arasında değişirken, diğer şehirlerde daha uygun seçenekler bulunabiliyor. Ülkede önemli bir Türk nüfusu yaşıyor ve Türkçe yaygın olarak konuşuluyor. Kosova: Yaşam maliyetleri Kuzey Makedonya'ya benzer şekilde uygun seviyelerde. Özellikle gıda ürünlerinin fiyatları Türkiye ile kıyaslandığında cazip olabiliyor. Kosova'da da hatırı sayılır bir Türk nüfusu bulunuyor ve Türkçe konuşan insanlara sıkça rastlanıyor. 2024 verilerine göre Kosova'da yaklaşık 19 bin 419 Türk vatandaşı yaşıyor.

Akın Akın Yerleşimler Artıyor:

Son yıllarda özellikle emekli olan ve daha sakin bir yaşam arayışında olan Türk vatandaşlarının yanı sıra, genç girişimciler ve iş kurmak isteyenler de Kosova ve Kuzey Makedonya'ya yerleşmeye başladı. Vizesiz seyahat imkanı (Kuzey Makedonya için 90 gün), oturum izni alma kolaylıkları ve iş kurma teşvikleri de bu ilgiyi artırıyor.