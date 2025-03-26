2 üniversiteli 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 üniversiteli 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

BOLU'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci, sevk edildikleri adliyede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu'da, kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan kalabalık, sloganlar atarak pankartlarla yürüdü. Eyleme katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 2 öğrenci ise gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

2 üniversiteli 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

2 üniversiteli 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Son Haberler
Dursun Özbek, Serdal Adalı'ya destek verdi
Dursun Özbek, Serdal Adalı'ya destek verdi
Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak
Yasin Kol ilk kez derbide düdük çalacak
Sivasspor'da sakat oyuncuların son durumu
Sivasspor'da sakat oyuncuların son durumu
Ünlü yönetmen İlker Canikligil'e tutuklama talebi
Ünlü yönetmen İlker Canikligil'e tutuklama talebi
Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı
Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı