2 yaşında istismardan ölen Sıla bebek davasında flaş gelişme: Üvey baba tahliye edildi

Tekirdağ'da annesinin komşusuna bıraktığı 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu bir ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 07.10.2024 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Sıla Y. bebek olayında bebeğin annesi B.Y., 2 komşu çocuğu, komşu çocuklarının babası ve anne B.Y.'nin nikahlı eşi olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklanmıştı.

İTİRAF GELMİŞTİ

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürgün, tutuklu olan 18 yaşından küçük 2 şüphelinin, Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini açıklamıştı.

ÜVEY BABAYA TAHLİYE

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, cinsel istismarla suçlanan üvey babanın tahliye edildiğini duyurdu.

'MAĞDUR ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL MAHKEMELER KURULMAK ZORUNDA'

Çocuklara istismarı gören, duyan, ortamda olan kim varsa, emsal cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizen Özkan'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Tekirdağ hukuk koordinatörümüzden aldığımız bilgiye göre, işkence ve istismarla öldürülen 2 yaşında Sıla Yeniçeri Bebek dosyasında üvey babanın tahliye edildiği bilgisini öğrendik. İhmal eden, istismarı gören, duyan, ortamda olan kim var ise emsal cezalar almalı. Katetmemiz gereken büyük sorunlarımız var, mağdur çocuklar için özel mahkemeler kurulmak zorunda."

Şarkıcı Gülben Ergen de tahliyeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 'Kıyamet kopsun' diyen Ergen'in paylaşımı şöyle