2 yaşındaki Azra pencereden düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 yaşındaki Azra pencereden düştü

Bursa'da 3 katlı binanın 2'nci kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Azra E. yaralandı. Ailesi çocuğun ağlama sesleriyle adeta irkildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17'nci Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Ailesi mutfakta olduğu sırada, oyun oynadığı odanın açık bulunan penceresine tırmanan Azra E., dengesini kaybedip 2'nci kattan düştü.

4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan çocuğun ağlama sesini duyan ailesi sokağa koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 yaşındaki Azra pencereden düştü

2 yaşındaki Azra pencereden düştü

2 yaşındaki Azra pencereden düştü

2 yaşındaki Azra pencereden düştü

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