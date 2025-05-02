2 yaşındaki bebeği vahşice dövmüştü! Cani sevgilinin ifadesi kan dondurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 yaşındaki bebeği vahşice dövmüştü! Cani sevgilinin ifadesi kan dondurdu!

Denizli Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi vahşice döven 24 yaşındaki Süleyman Danış tutuklanmıştı. Cani sevgilinin ilk ifadesi kan dondurdu.

Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı. Satı Buse D., dün sabah komşularına, oğlu A.K.'nin Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı​​​​​​​

Cani anne ile sevgilisi gözaltına alındı! Denizli'de 2 yaşındaki bebeği hastanelik etmişlerdiCani anne ile sevgilisi gözaltına alındı! Denizli'de 2 yaşındaki bebeği hastanelik etmişlerdi

ANNE SERBEST

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan A.K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı​​​​​​​

Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik olduVahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu

A.K. yoğun bakımda tedaviye alırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan A.K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı​​​​​​​

CANİ SEVGİLİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı​​​​​​​

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.K.'nin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

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