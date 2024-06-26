2 yaşındaki bebek balkondan düştü. Durumu ağır

Kaynak: DHA
2 yaşındaki bebek balkondan düştü. Durumu ağır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Eslem K., 2. katın balkonundan düşerek ağır yaralandı.

2 yaşındaki bebek balkondan düştü

Olay, saat 12.00 civarında Yeniceköy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, babaannesi mutfakta olduğu sırada Eslem K., evlerinin balkonunda oynarken korkuluklara tırmandı ve dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Hemen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Eslem K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

72772.jpg

72772-2.jpg

72772-1.jpg

Son Haberler
Bosch Whirlpool'a göz dikti Ekonomi
Bosch Whirlpool'a göz dikti
Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak Gündem
Büyükşehirde sıcak hava düzenlemesi. Durumunu belgeleyen çalıştırılmayacak
Kalbini seven bol bol yesin. Doğal kan sulandırıcı Sağlık
Kalbini seven bol bol yesin. Doğal kan sulandırıcı
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini Ekonomi
Yunanistan Merkez Bankası’ndan dev büyüme tahmini
Polisler turistlerden rüşvet alırken yakalandı Gündem
Polisler turistlerden rüşvet alırken yakalandı
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi