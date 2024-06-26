2 yaşındaki bebek balkondan düştü. Durumu ağır

2 yaşındaki bebek balkondan düştü

Olay, saat 12.00 civarında Yeniceköy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, babaannesi mutfakta olduğu sırada Eslem K., evlerinin balkonunda oynarken korkuluklara tırmandı ve dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Hemen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Eslem K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.