2 yaşındaki bebek tanrıça oldu: Kusursuz fiziksel özellikler aranıyor!

Kumari olarak anılan yeni “yaşayan tanrıça” Aryatara Shakya, 2017’de seçilen 11 yaşındaki Trishna Shakya’nın yerine geçti.

Başkent Katmandu’da sokaklarda dolaştırılan 2 yaşındaki Aryatara Shakya, “yaşayan tanrıça” olarak kalacağı tapınak sarayına taşındı.

Yeni “yaşayan tanrıça”nın babası Ananta Shakya, kızının doğumu öncesi tanrıça işaretleri gördüğünü söyleyerek, “Dün sadece kızımdı ancak bugün bir tanrıça.” dedi.

Katmandu Vadisi’ndeki Newar topluluğundan seçilen Kumariler, hem Hindular hem de Budistler tarafından tapınılan figürler olup, aileleri toplumda saygın konum kazanıyor.

Kumariler izole bir yaşam sürerken, sınırlı oyun arkadaşı var ve yılda birkaç festival dışında dışarı çıkamıyorlar.

Geleneklere göre 2 ila 4 yaş arası kız çocuklarından seçilen Kumarilerin, “kusursuz” cilt, saç, göz ve dişlere sahip olması ile karanlıktan korkmaması şartı aranıyor.

Kumariler ergenliğe girince normal bir birey sayılıyor ve aylık yaklaşık 110 dolarlık, asgari ücretin biraz üstündeki maaş alıyorlar.

