2 yaşındaki çocuğa özel kreşte işkence! 15 dakika boyunda her yerini ısırıp tekmeler attılar!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kreşte 2 yaşındaki bir bebeği, uyku odasında iki çocuk tarafından darbedildi. Kreşin güvenlik kameralarını izleyen aile şikayetçi oldu.

GELDİĞİNDE BEBEĞİ TANINMAYACAK HALDEYDİ

Kızını 28 Mart sabah saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki özel kreşe bırakan Anne Buse Altıparmak, daha sonra işe gitti. Kreş yönetiminden öğle saatlerinde "kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı" söylenerek aranması üzerine hemen kreşe dönen Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu gördü.

KREŞTEKİ YAŞI DAHA BÜYÜK İKİ ÇOCUK TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Anne Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürürken, çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından darbedildiğini gördü. Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Buse Altıparmak, kreşten kendisini arayarak kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını, durumunun iyi olduğunu söylediklerini anlattı.

BURUN VE KULAĞININ İÇİNDE KAN...

Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, "Kreş yönetimi telefonda kızını darbeden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler. Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darbedilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi" şeklinde konuştu.

Altıparmak, kızının olayın ardından uykudan ağlayarak uyandığını ve uykuya dalmak istemediğini belirtti.

BEBEĞİM DARBEDİLDİĞİNDE YANLARINDA HİÇBİR ÖĞRETMEN, BAKICI VE SORUMLU YOKTU

Eşinin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu ifade eden Baba Altıparmak, kızını gördüğünde yüzünde morluk, yara, kulağında, burnunda kanama ve her yerinin yara bere içinde olduğunu anlattı.

Kreş yönetiminin ilk aşamada görüntüleri kendilerine göstermediğini dile getiren Altıparmak, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darbediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor" ifadelerini kullandı.

Çocuğu darbedildiğinde hiçbir sorumlunun gelmediğini ve geldikten sonra da kızlarını sakinleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Altıparmak, yaşanan olay sonrası ambulansa ve polise haber verilmediğini, bebeğin uyutulmaya çalışıldığını kaydetti.

Kreş yönetiminin kızını darbeden aileye görüntüleri izlettiğini, kendisine ise olayın yaşandığı yerde görüntü olmadığının aktarıldığını dile getiren Altıparmak, sorumlulardan şikayetçi olduklarını vurguladı. Kreş sorumlusu C.B. de yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin başladığını, açıklama yapmayacaklarını ifade etti.