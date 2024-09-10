2 Yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı

Olay, Yeşildere Mahallesi'nde 6 Eylül'de meydana geldi.
Çocuğun ağlama sesiyle balkona çıkan anne, küçük çocuğunu bahçede yüzüstü yatarken buldu.
Evin güvenlik kamerasını izleyen aile, çocuğun üvey babaanne tarafından balkondan atıldığını fark etti.
Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Ordu'da babaanne dehşeti: 2 yaşındaki üvey torununu balkondan attı
Babaanne 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı. Arkasına dönüp bakmadı