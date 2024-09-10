2 Yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı

Kaynak: AA
2 Yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 2 yaşındaki torununu balkondan atan üvey babaanne Ş.Ç. (35) tutuklandı.

Olay, Yeşildere Mahallesi'nde 6 Eylül'de meydana geldi.

Çocuğun ağlama sesiyle balkona çıkan anne, küçük çocuğunu bahçede yüzüstü yatarken buldu.

Evin güvenlik kamerasını izleyen aile, çocuğun üvey babaanne tarafından balkondan atıldığını fark etti.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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